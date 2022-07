Bij een actie in de Caribische Zee heeft de Kustwacht aan boord van een boot ruim 1620 kilo drugs in beslag genomen gedaan. Bij een beschieting kwam een van de vijf opvarenden om het leven, meldt de Kustwacht Caribisch Gebied op Facebook.

Het marineschip Zr.Ms. Groningen ontdekte een zogenaamde go-fast op zee, een snelle boot die vaak wordt ingezet voor cocaïnetransport. Toen de vijf opvarenden merkten dat de Kustwacht hen in het vizier had, dumpten zij balen drugs in zee.

Niet de hele partij ging overboord: de Kustwacht heeft ruim 1620 kilo verdovende middelen in beslag genomen. Het gaat vermoedelijk om cocaïne, meldt de organisatie.

De kustwacht heeft de verdachten, het stoffelijk overschot en de smokkelwaar overgedragen aan de Curaçaose politie die de zaak verder onderzoekt. Vanwege de betrokkenheid van de kustwacht en het sterfgeval is ook de landsrecherche ingeschakeld.