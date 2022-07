In het water van het Amerikaanse Lake Mead zijn opnieuw menselijke resten gevonden, meldt het parkbeheer maandag. Door de droogte in het gebied is het waterpeil in het meer flink gezakt. Daardoor zijn er naast boten en afval ook al drie lichamen boven water gekomen.

De menselijke resten werden maandagmiddag gevonden. Het is nog niet duidelijk van welke persoon deze menselijke resten afkomstig zijn en wat de doodsoorzaak is.

Het is volgens CNN de derde keer in een paar maanden tijd dat er menselijke resten zijn gevonden in het meer. Het eerste lichaam werd op 1 mei aangetroffen in een vat. Deze persoon had een schotwond en is waarschijnlijk vermoord. De politie denkt door de kleding van deze persoon dat hij of zij in de jaren zeventig of tachtig is overleden.

Op 7 mei werden opnieuw menselijke resten gevonden. De politie zei toen dat er door het dalende waterpeil mogelijk meer lichamen ontdekt zouden gaan worden.

Lake Mead is een waterreservoir dat aan de rivier de Colorado ligt. Sinds de aanleg van het meer stond het water nog niet zo laag als nu. In de afgelopen twintig jaar is het waterniveau met meer dan 70 procent gedaald. Het water is nu zo ver gedaald, dat autoriteiten voor het eerst hebben gewaarschuwd voor tekorten.