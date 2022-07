Steeds meer mensen moeten evacueren vanwege bosbranden in het noordoosten van Duitsland, waar honderden hectaren natuur verloren zijn gegaan. Zo'n zeshonderd mensen in de deelstaat Brandenburg zijn in veiligheid gebracht.

Een andere brand woedt zuidelijker in een natuurgebied in de deelstaat Saksen, bij de grens met Tsjechië. Beide landen hebben nu net als onder meer Frankrijk, Spanje en Portugal te maken met droogte. Daardoor kunnen branden zich makkelijk verspreiden.

In het zuiden van Brandenburg proberen meer dan 150 brandweerlieden een brand onder controle te krijgen die een gebied van zo'n 800 hectare heeft getroffen. Een harde wind bemoeilijkt de bestrijding, vooral bij het dorp Rehfeld. Maandag raakten zeven brandweerlieden gewond.

De brand in een nationaal park in Saksen brak uit aan de andere kant van de landsgrens, vermoedelijk door een onvoorzichtige kampeerder. In Tsjechië zijn meerdere huizen verwoest. Tientallen mensen, onder wie toeristen, zijn geëvacueerd.

Ook in dit gebied vormt de wind een probleem voor de brandbestrijding, waar hulpdiensten massaal voor zijn uitgerukt.