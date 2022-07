De brandweer in de Amerikaanse staat Californië krijgt langzaam grip op de grote bosbrand die daar inmiddels vijf dagen woedt. Het is brandweerlieden gelukt om de verspreiding van het vuur naar het oosten te stoppen.

Bovendien is de wind in kracht afgenomen. Dat maakt het voor piloten van blusvliegtuigen gemakkelijker om hun werk te doen.

'Oak Fire', zoals de brand is gedoopt, woedt bij het Yosemite National Park. Het is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar. Maandag stond bijna 6.800 hectare grond in brand. Meer dan zesduizend mensen zijn geëvacueerd.

Door de hoge temperaturen en de droogte kon het vuur zich vrijdag snel verspreiden. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand uitgeroepen. Meer dan tweeduizend brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden, maar dat blijkt lastiger dan verwacht.

De afgelopen jaren werd Californië vaak getroffen door grote bosbranden. De staat heeft al jaren te maken met ernstige droogte. Eerder deze maand brak nabij het natuurpark ook al een grote bosbrand uit.