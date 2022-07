Bij een bestorming van het VN-hoofdkantoor in de Democratische Republiek Congo zijn maandag zes mensen om het leven gekomen. De relschoppers drongen het gebouw in het oostelijk gelegen Goma binnen en vernielden en stalen meubels, totdat beveiligers hen met traangas en vuurwapens wisten terug te dringen.

Leden van de partij van president Felix Tshisekedi en maatschappelijke organisaties hadden opgeroepen tot demonstraties bij het VN-gebouw waarin de VN-vredesmissie Monusco is ondergebracht. Monusco kreeg eerder deze maand het verzoek van de senaatsvoorzitter om het land te verlaten.

De waarnemersmissie is zo'n twintig jaar actief in het Afrikaanse land en probeert er de vrede te herstellen. In het land zijn circa 130 gewapende groepen actief, waarvan vele de grondstoffen van het land willen exploiteren. Congo is rijk aan koper, goud en diamanten.