Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft Steven Lopez (48) maandag alsnog vrijgesproken van de nachtelijke beroving van een vrouw in New York in 1989. Vijf andere verdachten, zwarte en latino tieners die bekendstonden als de 'Central Park Five', werden eerder al vrijgesproken van de verkrachting van diezelfde vrouw in die nacht.

33 jaar geleden bekende de toen vijftienjarige Lopez onder druk een beroving die hij niet had gepleegd. Dat deed hij om niet als verkrachter te worden berecht. Na zijn veroordeling zat de tiener drie jaar onschuldig in de gevangenis. Zijn vonnis is maandag vernietigd.

De brute aanval op Trisha Meili, die vervolgens twaalf dagen in coma lag, gold als een symbool voor de wetteloosheid van New York. In die stad werden eind jaren tachtig zo'n tweeduizend moorden per jaar gepleegd. Vijf tieners werden veroordeeld voor de verkrachting van de 28-jarige witte investeringsbankier. Het vijftal kreeg zes tot dertien jaar gevangenisstraf.

Het vonnis werd in 2002 vernietigd nadat uit DNA-bewijs bleek dat niet de jongens, maar een veroordeelde serieverkrachter en -moordenaar het delict had gepleegd. Het gerechtelijk onderzoek, het proces en het vonnis waren het gevolg van een bevooroordeeld en racistisch rechtssysteem.

De 'Central Park Five' kwamen daarop bekend te staan als de 'Exonerated Five (Vrijgesproken Vijf)'. In 2014 schikten ze met de stad voor een bedrag van 41 miljoen dollar en vormde het vijftal de inspiratiebron voor boeken, films en televisieprogramma's. De bekroonde Netflix-serie When They See Us bracht de zaak in 2019 opnieuw onder de aandacht.

Lopez ontving nooit smartengeld en zijn zaak verdween volledig uit de publieke belangstelling. "Meneer Lopez, wij wensen u vrede en genezing", zei de rechter maandag na afloop van de uitspraak. "Dank u", was de reactie van Lopez. Het waren de enige twee woorden die hij tijdens de zitting uitsprak.