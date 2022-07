Steeds meer Nederlanders zitten opgesloten in Belgische gevangenissen. In vier jaar tijd is het aantal Nederlandse gedetineerden in België met ruim een kwart toegenomen. Dat bevestigt het Belgische ministerie van Justitie na berichtgeving van de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Momenteel zitten 363 Nederlanders opgesloten in een Belgische cel. Dat waren er in 2018 nog 285. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend.

Na Marokkanen (861) en Algerijnen (509) zijn Nederlanders de grootste groep buitenlanders in Belgische gevangenissen. Nederland heeft Albanië, Frankrijk en Roemenië qua aantal achter zich gelaten de afgelopen jaren.

Er zijn meerdere oorzaken dat er meer Nederlanders vastzitten bij onze zuiderburen. Voor een deel heeft het te maken met de criminaliteit die zich afspeelt rond de Nederlands-Belgische grens. Ook de opgevoerde strijd tegen de georganiseerde misdaad en de drugshandel speelt volgens Het Laatste Nieuws een rol.

De gehele gevangenispopulatie in België is eveneens gestegen. Op 1 januari zaten daar 10.614 mensen in de gevangenis, al is er volgens de krant maar plek voor 9.600 mensen. 44 procent is van buitenlandse afkomst.

Vanwege de overbevolking in Belgische gevangenissen is de regering van het land van plan om de komende jaren gevangenen vervroegd vrij te laten. Plegers van zware misdrijven, zoals terrorisme of zedenmisdrijven, zullen niet in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating.