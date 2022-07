De paus is in Canada om excuses te maken aan de inheemse bevolking voor de misstanden op katholieke kostscholen in dat land. Eerder dit jaar maakte hij ook al excuses in Vaticaanstad. Dit is wat er 150 jaar geleden gebeurde op die scholen.

Het doel van de kostscholen was om de oorspronkelijke inwoners van het land te dwingen om zich aan te passen aan de cultuur van de witte, christelijke immigranten en hun nakomelingen. De kostscholen werden in de negentiende eeuw opgezet en gefinancierd door de regering, maar beheerd door religieuze instellingen, waaronder de katholieke kerk. Er werden 139 internaten opgericht.

Meer dan 150.000 inheemse kinderen werden in totaal door de politie bij hun families weggehaald en in kostscholen gestopt. De kinderen mochten daarna geen contact meer hebben met hun familie. Sommige kinderen waren pas vier jaar toen ze bij hun ouders werden weggehaald. Ze zaten vervolgens tot hun achttiende op de kostscholen.

Het leven voor de kinderen op de kostscholen was zwaar: fysiek, mentaal en seksueel misbruik was aan de orde van de dag. De scholen zaten daarnaast overvol, er was niet genoeg te eten en er was slechte gezondheidszorg.

Alles werd eraan gedaan om de oorspronkelijke cultuur van de kinderen af te nemen. Ze kregen een nummer in plaats van een naam, moesten een uniform dragen en hun haren werden afgeknipt. Ook kregen ze straf als ze hun eigen taal spraken. Jongens en meisjes werden gescheiden. Tussen broers en zussen was er ook nauwelijks contact, om zo de familiebanden te verzwakken.

Foto: Getty Images

Het onderwijs op de kostscholen was bovendien een stuk lager dan op andere scholen in Canada. De meesten haalden op hun achttiende amper het niveau van een brugklasser. Meisjes kregen nauwelijks les, maar moesten huishoudelijke taken doen. Jongens kregen les in timmerwerk en landbouw. Vervolgens moesten ze (zware) arbeid verrichten op de scholen, onvrijwillig en onbetaald.

Door het lage opleidingsniveau konden de meeste kinderen na hun achttiende niet naar een vervolgopleiding. Hiervan hebben overlevenden en hun nabestaanden nog altijd last.

Meer dan vierduizend kinderen zouden zijn overleden in de kostscholen, schatte een Canadese onderzoekscommissie eerder. De kinderen kwamen om door ondervoeding, mishandeling en infectieziekten. Op de kostscholen was vaak sprake van onhygiënische omstandigheden. Ook was er te weinig eten. Sommige slachtoffers overleden tijdens een ontsnappingspoging, bijvoorbeeld door onderkoeling of verdrinking.

In de laatste jaren zijn steeds meer ongemarkeerde massagraven aangetroffen bij voormalige kostscholen, onder meer in de provincies Saskatchewan, Alberta, Manitoba en Brits-Columbia.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw daalde het aantal kostscholen in Canada. In 1996 werd de laatste kostschool gesloten. Het effect is nog altijd voelbaar onder de oorspronkelijke bevolking.

Vertegenwoordigers van inheemse groepen, onder wie de First Nations, Métis en Inuit, reisden eerder dit jaar al naar Vaticaanstad voor een ontmoeting met de paus. Die bood toen al zijn excuses aan en beloofde dit opnieuw te zullen doen op Canadees grondgebied. Hij blijft nog tot zaterdag in het land.