De grote bosbranden aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn onder controle, meldt het plaatselijke bestuur maandag. Zaterdag werd al duidelijk dat het vuur bij het strand Dune de Pilat bedwongen was. Nu is dat ook het geval bij de bosbrand bij Landiras. Daarmee komt na bijna twee weken een einde aan de grote bosbranden ten zuiden van Bordeaux.

Alle mensen die vanwege het vuur hun huis moesten verlaten, kunnen weer terug. De brandweer van het getroffen departement Gironde spreekt van een "uitzonderlijke crisis" die nu opgelost is.

Doordat de branden bijna tegelijkertijd uitbraken, was het lastig om het vuur te blussen. Zo'n drieduizend brandweerlieden zijn tegelijk ingezet om de vlammen te bestrijden. Ongeveer 21.000 hectare bos in het gebied is verbrand. Bijna 37.000 mensen werden geëvacueerd.

De afgelopen weken braken door de aanhoudende droge hitte meerdere bosbranden uit in Frankrijk. Ook veel andere delen van Europa kampen momenteel met branden en hitte, met name rond de Middellandse Zee.

In Spanje woeden onder meer op het eiland Tenerife en rond hoofdstad Madrid forse branden. De meeste zijn grotendeels onder controle. In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben branden zo'n 2.000 vierkante kilometer bos in Spanje verwoest.

In Griekenland, Slovenië, Italië en Tsjechië hebben brandweerlieden vanwege de aanhoudende hitte en droogte grote moeite met de bluswerkzaamheden. De vuren worden daarnaast door stevige winden aangewakkerd.