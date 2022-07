De grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels onder controle, maar dat geldt niet voor hevige branden in andere Europese landen. Vooral in Griekenland, Spanje en Slovenië leidt de aanhoudende droge hitte tot bosbranden. Veel gebieden, waaronder toeristische plekken, worden geëvacueerd.

Spanje

Een brand die deze week op het Spaanse eiland Tenerife uitbrak, heeft al meer dan 2.150 hectare verwoest. 585 inwoners van de noordelijke gemeente La Guancha zijn door hulpdiensten in veiligheid gebracht. Wandelaars zijn gewaarschuwd het nabijgelegen natuurgebied Teide te vermijden omdat de vlammen dat gebied naderen. Hogere luchtvochtigheid en zwakkere wind zullen naar verwachting snel verlichting brengen.

In Yunquera de Henares, ten noordoosten van Madrid, en Olmeda del Rey, ten zuidoosten van de hoofdstad, woeden ook bosbranden. De meeste branden in Spanje zijn grotendeels onder controle.

In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben bosbranden zo'n 200.000 hectare, of 2.000 vierkante kilometer, in Spanje verwoest.

Een blusvliegtuig boven de bosbrand op Tenerife, Spanje Een blusvliegtuig boven de bosbrand op Tenerife, Spanje Foto: ANP

Griekenland

In Griekenland werden de afgelopen 24 uur 141 branden geregistreerd, meldt de brandweer. Vrijwel alle beschikbare blushelikopters en -vliegtuigen zijn momenteel in gebruik. De komende dagen worden temperaturen van boven de 40 graden voorspeld, met weinig neerslag.

In het nationale park Dadia in het noordoosten van Griekenland en op het eiland Lesbos zijn grote branden uit de hand gelopen. De combinatie van hittegolven en droogte maakt het moeilijk de vlammen te doven.

Het dorp Dadia werd geëvacueerd en er werden zo'n 320 brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. Militairen en arbeiders hebben zich ingezet om brandgangen te snijden in het bos.

Aan de zuidkant van het eiland Lesbos, waar al twee dorpen zijn geëvacueerd, zijn verschillende huizen en auto's zijn in brand gevlogen. Het eiland kampt met harde wind, die de vlammen verder aanwakkert.

39 Vuurzee dwingt inwoners en toeristen tot evacuatie op Lesbos

Slovenië

In de Sloveense regio Karst zijn hele dorpen geëvacueerd. Zo'n tweeduizend brandweerlieden, civiele beschermingswerkers en vrijwilligers bestrijden de branden. Door de harde en droge winden worden de branden continue aangewakkerd.

Door niet-ontplofte bommen uit de Eerste Wereldoorlog kan de brandbestrijding in sommige gebieden alleen vanuit de lucht gebeuren.

Brandweerlieden blussen het vuur in de Sloveense regio Karst voor de zesde dag op rij Brandweerlieden blussen het vuur in de Sloveense regio Karst voor de zesde dag op rij Foto: Getty Images

Italië

Door de hade wind werd gevreesd dat het vuur in Karst zou overslaan naar Italië. Daarom zijn bij de Italiaanse gemeente Gorizia, aan de grens met Slovenië, ongeveer 350 mensen in veiligheid gebracht. Onder andere het dorp Savogna d'Isonzo werd getroffen.

Tsjechië

Ook in het Tsjechische nationale park Boheems Zwitserland, aan de grens met Duitsland, woedt een brand. Het vuur heeft zich verspreid over een gebied van ongeveer 7 hectare, niet ver van een pittoreske rotsformatie die populair is bij toeristen.

De bluswerkzaamheden worden er bemoeilijkt door het moeilijk toegankelijke terrein. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan ​​door menselijke nalatigheid.