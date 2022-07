Treinreizigers hebben voor de tweede keer deze week urenlang in een gestrande Thalys met uitgevallen airconditioning vastgezeten. Zeker drie mensen werden onwel, melden Franse lokale media. Na bijna drie uur wachten in de bloedhete hogesnelheidstrein konden de circa 270 passagiers hun reis in een nieuwe trein vervolgen.

De Thalys tussen Disneyland Parijs en Amsterdam viel zondag rond 17.00 uur door nog onbekende reden stil op een stuk spoor in het Franse departement La Somme. Omdat er geen stroom was, viel ook de airco uit.

Op Twitter klaagden reizigers dat het bloedheet was in de trein en dat ze vreesden dat er mensen onwel zouden worden. Pas na ruim twee uur werd de trein geëvacueerd. Passagiers mochten buiten, waar het alsnog ruim 30 graden was, wachten op een vervangende trein uit Parijs.

Volgens het Franse medium Courrier picard werden drie mensen onwel. Er kwam ook een traumahelikopter, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het Franse spoorwegbedrijf SCNF deelde flesjes water uit aan de gedupeerde reizigers. Er zaten naar verluidt voornamelijk Nederlanders, Belgen en Fransen in de trein.

Rond 21.00 uur arriveerde een nieuwe trein en konden de passagiers hun reis vervolgen.

Ruit ingeslagen van gestrande trein in Parijs

Het is de tweede keer in een week dat mensen urenlang vastzaten in een gestrande Thalys. Dinsdag gebeurde hetzelfde op station Gare du Nord in Parijs. Het werd zelfs zo warm in de coupés dat reizigers een ruit insloegen. Mensen op de perrons gooiden vervolgens flesjes water door het gebroken raam de trein in.

Omdat de trein niet kon vertrekken, moesten de passagiers op zoek naar een overnachting in Parijs. Vanwege de grote drukte in de hotels, moesten tweehonderd passagiers tot overmaat van ramp de nacht doorbrengen in de trein. Daar werden dekens, kussens en eten en drinken uitgedeeld. Woensdagochtend kon de trein alsnog vertrekken uit Parijs.

De storing werd toen veroorzaakt door de hitte in Frankrijk.