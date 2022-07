Jair Bolsonaro is officieel uitgeroepen tot kandidaat van de rechtse Liberale Partij (PL) voor de Braziliaanse presidentsverkiezingen van begin oktober. Bolsonaro is sinds 1 januari 2019 president van Brazilië, maar heeft tijdens zijn eerste termijn veel populariteit ingeleverd.

In Brazilië kan een kandidaat voor het presidentschap niet zonder de steun van een grote partij aan de verkiezingen deelnemen. Bolsonaro werd in 2018 gekozen als lid van de rechtse Partido Social Liberal. Die partij verliet hij in 2019 om een eigen partij op te richten.

Omdat die nooit van de grond kwam, werd het 67-jarige staatshoofd eind vorig jaar lid van de PL. De generaal en oud-defensieminister Walter Souza Braga Netto wordt namens de PL kandidaat voor het vicepresidentschap.

De rechts-populistische Bolsonaro heeft tijdens de verkiezingen een geduchte tegenstander in de linkse ex-president Luiz Inácio da Silva, beter bekend als Lula. Die werd donderdag in São Paulo voorgedragen als de kandidaat namens de linkse Arbeiderspartij (PT).

De inmiddels 76-jarige Lula was tussen 2003 en 2010 al president van Brazilië. In 2018 werd hij veroordeeld wegens corruptie en zat hij anderhalf jaar in de cel. Hij werd op last van de rechter vrijgelaten nadat de aanklachten tegen hem ongeldig waren verklaard.

Ondanks zijn verblijf in de gevangenis staat Lula in de peilingen fors op voorsprong. Bolsonaro verloor de afgelopen jaren veel steun van Braziliaanse kiezers door de rampzalige manier waarop hij de coronacrisis aanpakte. Hij hoopt het tij te keren door meer sociale uitgaven te beloven.