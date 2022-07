Het zuiden van Iran is zaterdag opnieuw opgeschrikt door forse aardbevingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De twee bevingen vonden plaats in de provincie Hormozgan, waar begin juli ook al een aardbeving werd geregistreerd, toen met vijf doden en 49 gewonden tot gevolg.

De bevingen hadden volgens Iraanse media een kracht van 5.7 en 5.8. Het Europees-Mediterraan seismologisch instituut liet weten dat één van de bevingen een magnitude van 5.5 had. De epicentra van de bevingen lagen 50 en 70 kilometer ten noordoosten van de havenstad Bandar Lengeh aan de Perzische Golf.

Volgens de Iraanse autoriteiten zijn er nog geen meldingen van zware schade of slachtoffers. Toch is alvast besloten meerdere reddingsteams naar het getroffen gebied te sturen. Het gaat om een grote gebieden, zei het lokale hoofd van hulporganisatie Rode Halvemaan tegen de Iraanse staatstelevisie.

Minstens achttien mensen zijn om het leven gekomen door overstromingen in de zuidelijke provincie Fars, meldden Iraanse staatsmedia zaterdag. Hevige regen nabij het dorp Soltan Shahbaz leidde tot de overstroming van de Rodbal Dam. 55 mensen zijn inmiddels gered, een aantal wordt nog steeds vermist.