In de dierentuin van het Zwitserse Zürich is zaterdag opnieuw een olifant bezweken aan de gevolgen van herpes. Het is de derde keer binnen een maand dat Zoo Zürich een olifant verliest aan het virus.

Het vijfjarige vrouwtje Ruwani overleed aan de gevolgen van ElHV-1, een herpesvariant die veel voorkomt bij olifanten. Ze vertoonde volgens de dierentuin tot vrijdag geen symptomen, maar haar gezondheid ging in korte tijd plotseling sterk achteruit. Het achtjarige vrouwtje Omysha overleed half juli aan dezelfde ziekte. Dat gold ook voor het tweejarige mannetje Umesh, die eind juni stierf.

Bijna alle olifanten hebben wel een variant van het virus onder de leden, maar dat is lang niet altijd dodelijk. Sinds de ontdekking van de herpesvariant bij olifanten in 1990 zijn er wereldwijd zeventig olifanten in dierentuinen aan bezweken.

"Dat we in korte tijd drie olifanten verliezen aan dit verschrikkelijke virus, is een tragisch verlies voor de dierentuin", aldus directeur Severin Dressen. "Het is een zeer verdrietige dag. Het is frustrerend dat we ondanks de beste dierenzorg die er beschikbaar is machteloos staan tegen het virus."

De resterende drie olifanten in de dierentuin lopen volgens de verzorgers weinig risico. Zij zouden te oud zijn om nog te bezwijken aan het herpesvirus, dat vooral olifanten jonger dan acht jaar treft. De jongste van de overgebleven olifanten is inmiddels zeventien jaar oud.