De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de apenpokken uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Dat maakte WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zaterdag bekend.

De status is het hoogste waarschuwingsniveau dat de WHO kan afgeven. De recente uitbraak van het apenpokkenvirus buiten de streken in Afrika waar het normaal voorkomt, maakt de ziekte volgens de organisatie een internationaal risico.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus treft momenteel vooral mannen die regelmatig seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

Eind juni noemde de WHO apenpokken nog "geen noodsituatie van internationaal belang". Wel zei Tedros Adhanom Ghebreyesus dat een speciale deelcommissie van de WHO de verspreiding van de ziekte in de gaten zou blijven houden. Inmiddels is de verspreiding zodanig toegenomen dat de commissie adviseerde om de apenpokken uit te roepen tot internationaal risico.

59 WHO wil stigmatisering voorkomen: 'Apenpokken geen homoziekte'

Tot nu toe ruim 14.000 besmettingen

Er zijn tot dusver volgens de WHO 14.000 besmettingen vastgesteld in 71 verschillende landen. Vijf sterfgevallen wereldwijd worden toegeschreven aan de ziekte. In Nederland zijn tot nu toe ruim zevenhonderd besmettingen geconstateerd.

Twee andere ziektes staan momenteel op het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO. Dat zijn COVID-19, die ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en polio. Eerder werden ook de Mexicaanse griep (2009), ebola (2014 en 2019) en het zikavirus (2016) uitgeroepen tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid.

Kuipers wil nu alleen risicogroepen vaccineren

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft op advies van het RIVM en het Deskundigenberaad besloten hoogrisicogroepen een vaccin aan te bieden tegen het apenpokkenvirus. Kuipers wil "zo snel mogelijk" beginnen met zo'n tweeduizend personen uit de zogeheten hiv-PrEP-doelgroep in Amsterdam. Vervolgens zouden ook transgender personen en mannen die veelvuldig seks hebben met andere mannen gevaccineerd kunnen worden.

Volgens Kuipers zijn er in totaal 32.000 Nederlanders die een verhoogd risico lopen om in aanraking te komen met het apenpokkenvirus. De vaccinaties moeten echter nog worden voorbereid. Na de twee vaccinaties duurt het nog even voordat het vaccin deels beschermt tegen de apenpokken.