De laatste twee kandidaten om Boris Johnson op te volgen als Britse premier gaan maandagavond voor het eerst met elkaar in debat. Rishi Sunak en Liz Truss zetten daarmee een belangrijke stap in hun campagne richting begin september. Dan moeten Conservatieven gaan beslissen of ze 'Ready for Rishi' zijn, of 'Liz for Leader' willen. NU.nl legt de twee kandidaten alvast naast elkaar.

Toen Johnson begin juli zijn aftreden aankondigde, meldden zich meerdere kandidaten om hem op te volgen. De tweestrijd tussen Sunak en Truss is het resultaat van enkele voorverkiezingen, waarbij steeds een kandidaat afviel.

Sunak was in die stemrondes steevast de populairste kandidaat. Truss werd steeds derde, achter minister van Handel Penny Mordaunt. Pas in de cruciale laatste stemronde kreeg Truss meer stemmen dan Mordaunt.

Tijdens die stemrondes mochten alleen de 357 parlementsleden namens de Conservative Party hun stem uitbrengen. Voor de definitieve verkiezing in september mogen alle 160.000 partijleden stemmen. Dat is in het voordeel van Truss, die volgens verschillende polls op meer steun onder alle partijleden kan rekenen dan Sunak. Die lijkt zich vooral te moeten richten op het deel van de partij (ongeveer een vijfde van alle leden) dat nog twijfelt.

In zijn campagne presenteert de 42-jarige Sunak zichzelf als voorbeeld dat iedereen door hard te werken iets kan bereiken in Groot-Brittannië. Hij toont zich trots op zijn Indiase afkomst en haalt vaak aan hoe belangrijk zijn familie voor hem is. Daardoor is zijn campagne persoonlijk, maar volgens sommigen ook iets te gelikt.

De vier jaar oudere Truss houdt haar privéleven juist zo veel mogelijk weg uit de campagne. Haar boodschap is dat zij met haar politieke ervaring de beste leider is om de problemen aan te pakken. Truss bekleedde sinds 2012 verschillende ministerposten en werd in 2021 de tweede vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken ooit.

'Ready for Rishi' of 'Liz for Leader'

Beide kandidaten hebben zich al uitgesproken over de grote uitdagingen die op de winnaar van hun tweestrijd liggen te wachten. Een kleine greep: de slecht draaiende economie, de Brexit, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Om de economische problemen op te lossen pleit Truss sterk voor belastingverlagingen, een traditioneel kroonjuweel voor de Conservatieven. Truss wordt daarom, vooral door haar eigen team, ook wel omschreven als de "laatste echte Tory" (de bijnaam van de Conservatieven).

Sunak is minder optimistisch over lagere belastingen. Tijdens een eerder debat zei hij in reactie op Truss dat er "geen magische formule" is. Met name door de nasleep van de coronapandemie denkt hij juist aan hogere belastingen, zoals die op vermogen en voor bedrijven.

Wat betreft de Brexit zitten de kandidaten op dezelfde lijn en willen ze zo snel mogelijk af van de EU-regels. In tegenstelling tot Truss was Sunak voor het referendum in 2016 al een voorstander van het verlaten van de EU.

Beiden zijn voor een strengere wetgeving ten aanzien van vluchtelingen. Voor Sunak is dat een gevoelig onderwerp, omdat zijn oma als migrant naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Truss wordt verweten dat zij als minister van Buitenlandse Zaken het probleem te lang negeerde. Wel kreeg ze lof voor de snelle steun die het VK aan Oekraïne bood na de invasie van Rusland.

De erfenis van Johnson

Onder Johnson-aanhangers is Truss populairder dan Sunak. Laatstgenoemde luidde met zijn vertrek als minister van Financiën begin juli het einde van Johnson in. In zijn verklaring haalde Sunak fel uit naar de premier en diens beleid. Hij schreef onder meer dat het Britse volk het "verdient te weten wanneer iets te mooi is om waar te zijn". Dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn partijgenoten.

Sunak werd verweten hypocriet te zijn met zijn kritiek. Zo kreeg hij, net als Johnson, zelf een boete voor deelname aan illegale feestjes tijdens coronalockdowns. Daarnaast zou hij volgens politieke opponenten als minister van Financiën onder Johnson te weinig hebben gedaan voor mensen die hard geraakt werden door de coronacrisis.

Tijdens een bijeenkomst zaterdag bestempelde Sunak zichzelf als de underdog in de verkiezingsstrijd. Volgens Sunak willen "bepaalde aanwezige machten" koste wat het kost dat Truss hem verslaat.

Rishi Sunak gold lang als vertrouweling van Boris Johnson, maar leidde met zijn vertrek uiteindelijk de ondergang van de premier in. Foto: Getty Images

In tegenstelling tot Sunak bleef Truss Johnson tot op het laatste moment steunen. Dat kan worden gezien als een poging om zijn nog altijd forse achterban te strikken. Maar ook bij de rest van de Conservatieven ligt Truss goed vanwege haar "tomeloze inzet" en loyaliteit aan de partij.

Direct nadat Johnson zijn aftreden had aangekondigd, prees Truss hem voor het nemen van de "juiste beslissing" en voor diens "behaalde prestaties". Ze riep op tot kalmte en eenheid, wat nu de speerpunten van haar campagne zijn.

Ondertussen probeert Truss wel te voorkomen dat ze na het vertrek van Johnson als "meer van hetzelfde" gezien wordt. Ze vergelijkt zichzelf qua politieke stijl daarom meer met haar idool Margaret Thatcher. Truss zet alles op alles om na Thatcher en Theresa May de derde vrouwelijke Britse premier te worden.