Bij twee ongevallen in Marokko zijn zeven leden van een Belgisch-Marokkaanse familie omgekomen, melden Belgische media waaronder Het Nieuwsblad. Zes familieleden overleden bij een verkeersongeval tijdens het vervoeren van een vlak daarvoor verdronken neef.

Onder de doden zijn drie kinderen van een Belgisch gezin dat op bezoek was bij familie in Marokko. De kinderen van vijftien, dertien en vier jaar zaten in een auto die door onbekende oorzaak van de weg raakte. Hun ouders zaten tijdens het eenzijdige ongeval niet bij ze in de auto.

Enkele uren eerder was een neef van het Belgische gezin verdronken tijdens een dagtrip naar de oase van Fint, in het midden van Marokko. De zes omgekomen familieleden zaten in de auto die de ziekenauto met daarin de overleden neef volgde naar het ziekenhuis van Sidi H'ssine Bennacer. Ook hun tante en twee neven kwamen om bij het verkeersongeval.

De vader van de drie kinderen zat in de ziekenauto en raakte niet gewond. Hun moeder was niet meegereden.