Het leger en de politie in Sri Lanka hebben vrijdag het belangrijkste kamp van demonstranten tegen de regering ontruimd en afgebroken. Veiligheidstroepen vielen met wapenstokken en automatische geweren het kamp binnen, dat vlak bij het presidentiële kantoor in de hoofdstad Colombo stond.

Honderden soldaten braken door de barricades die door de demonstranten waren opgeworpen. De operatie vond plaats net voordat de kersverse president Ranil Wickremesinghe een oude vriend tot premier benoemde.

De actie van de veiligheidstroepen roept internationale zorgen op over de rechten van oppositiebewegingen onder het nieuwe regime in het Aziatische land.

Grootschalige protesten in Sri Lanka zorgden er onlangs voor dat de zittende president Gotabaya Rajapaksa het land uit vluchtte. Hij nam vervolgens ontslag. Het parlement koos daarna toenmalig premier Wickremesinghe als nieuwe president. Hij blijft in principe staatshoofd van het land tot de verkiezingen in 2024.

De massale protesten richtten zich de afgelopen week echter ook tegen Wickremesinghe. Ze worden gevoed door de ernstige economische crisis in Sri Lanka. Die is een gevolg van zowel de coronapandemie als wanbeleid. De staat heeft meer dan 50 miljard euro schuld en kan geen rente meer ophoesten. Daardoor is er vrijwel geen geld meer voor de import van essentiële basisbehoeften zoals brandstof, medicijnen, melk en toiletpapier.