Steve Bannon, de voormalige adviseur van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, is vrijdag door een jury schuldig bevonden aan minachting van het parlement. Bannon is de eerste naaste vertrouweling van Trump die veroordeeld is naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De 68-jarige Bannon negeerde een dagvaarding van het Amerikaanse Congres om te getuigen in het onderzoek naar de Capitool-bestorming. Daarmee schoffeerde hij de regering openlijk. Daarnaast weigerde hij de rechtbank documenten te verstrekken waarom was gevraagd.

Een jury oordeelt vrijdag na een vijfdaagse zitting in de rechtbank in Washington dat Bannon schuldig is. Een rechter zal bepalen welke straf hij krijgt. Op beide aanklachten staat een celstraf van dertig dagen tot twee jaar, meldt persbureau AP. Daarnaast kan hij een boete van tussen de 100 en 100.000 dollar (98 tot 98.000 euro) krijgen.

Bannon weigerde lange tijd mee te werken aan het onderzoek naar de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Hij beriep zich op de immuniteit die adviseurs van de president hebben, waardoor ze niet over vertrouwelijke zaken kunnen spreken. Het feit dat Bannon nu schuldig is bevonden, is een grote overwinning voor de onderzoekscommissie, die voornamelijk door Democraten wordt geleid.

"We hebben vandaag misschien een slag verloren, maar de oorlog gaat door", reageerde Bannon na afloop van het jurybesluit.

Belangrijke getuige

Bannons advocaat maakte eerder deze maand bekend dat Trump in een brief de geheimhoudingsplicht voor Bannon heeft opgeheven. Nu mag Bannon wel zijn visie op de gebeurtenissen geven.

De onderzoekscommissie beschouwt Bannon als een belangrijke getuige, onder meer omdat hij waarschuwde dat op 6 januari de "hel gaat losbreken". Ook sprak hij Trump een dag voor de bestorming.

Volgens de aanklager zou Bannon informatie kunnen hebben over eventuele banden tussen het Witte Huis en de bestormers van het Capitool. Het proces wordt woensdag voortgezet.