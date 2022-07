Twee vrouwen uit Nederland zijn donderdag bij een auto-ongeluk in het zuiden van Frankrijk om het leven gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Het gaat om een vrouw van 65 uit Amsterdam en een 71-jarige vrouw uit Rotterdam.

Een derde inzittende raakte zwaargewond. Het gaat om een persoon van 54 jaar oud.

De auto van het drietal botste frontaal op een andere auto, waarin twee vrouwen en twee kinderen zaten. Onder hen zijn volgens het ministerie geen Nederlanders. Ze liepen allen verwondingen op.

Een tienjarig kind is per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd, melden Franse media. De overige passagiers zijn in een nabijgelegen ziekenhuis behandeld.

Het ongeluk vond plaats aan het eind van de middag in La Bastide-Pradines, ten noordwesten van Montpellier. De politie zoekt naar getuigen.