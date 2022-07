Tijdens een politieactie tegen de georganiseerde misdaad in een krottenwijk in Rio de Janeiro zijn zeker achttien personen overleden. Een woordvoerder van de Braziliaanse politie zegt dat het gaat om zestien vermoedelijke criminelen, een inwoner van de favela (krottenwijk) Complexo do Alemão en een politieman.

Er waren ongeveer vierhonderd agenten betrokken bij de actie. Die werden ondersteund door vier vliegtuigen en tien gepantserde voertuigen.

De bende houdt zich volgens de politie bezig met ladingdiefstallen en bankovervallen en zou van plan zijn geweest invallen uit te voeren in rivaliserende sloppenwijken. "Er zijn tekenen van grote mensenrechtenschendingen en het gaat mogelijk om een operatie met het grootste aantal doden in Rio de Janeiro", zei de openbare aanklager van de staat.

Na de inval was te zien hoe lokale bewoners gewonden in voertuigen zetten om ze naar het ziekenhuis te vervoeren terwijl de politie toekeek.

Volgens Gilberto Santiago Lopes van de mensenrechtenorganisatie Anacrim weigerde de politie te helpen. "De politie wil ze niet arresteren, ze wil ze doden. Dus als ze gewond zijn, denken ze dat ze geen hulp verdienen." Buurtbewoners waren woedend en schreeuwden tegen agenten.

De politie in Rio de Janeiro voert regelmatig operaties uit in de uitgestrekte sloppenwijken van de metropool. President Jair Bolsonaro staat achter de harde wijze waarop wordt opgetreden tegen de georganiseerde misdaad en zei eerder dat gangsters "moeten sterven als kakkerlakken".