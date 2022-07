Thomas Lane is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Lane was de 38-jarige agent die de benen van Floyd vasthield toen hij werd verstikt door agent Derek Chauvin.

Lane beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. De openbaar aanklagers eisten 6,5 jaar cel tegen de agent. Maar zijn advocaten betoogden dat Lane van de vier betrokken agenten de minste schuld draagt. Hij zou twee keer hebben voorgesteld om het slachtoffer op zijn zij te leggen.

De 38-jarige Lane was in mei 2020 samen met drie collega's, onder wie Chauvin, betrokken bij de dood van de zwarte George Floyd. Terwijl Lane de benen vasthield, drukte Chauvin met zijn been op de nek van Floyd. Dat duurde meer dan negen minuten, terwijl het slachtoffer schreeuwde dat hij geen adem meer kon halen.

De dood van Floyd ontketende over de hele wereld massale protesten onder de leus 'Black Lives Matter'. Chauvin werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 22,5 jaar wegens het doden van Floyd.

Later dit jaar zullen ook de overige twee agenten, Tou Thao en Alexander Kueng, hun straffen horen. Zij werden net als Lane schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de dood van Floyd.

Familie van Floyd ontevreden over uitspraak

De familie van Floyd liet in een reactie weten boos te zijn over de uitspraak in Lanes zaak. De opgelegde celstraf van 2,5 jaar is een stuk lager dan de minimale straf van vijf jaar en drie maanden die geldt voor dit soort misdrijven. De aanklagers eisten 6,5 jaar cel, omdat Lane volgens hen de mogelijkheid had om de dood van Floyd te voorkomen, maar ervoor koos dat niet te doen.

Philonise Floyd, een broer van George, noemde het "een belediging dat hij (Lane, red.) niet de maximumstraf kreeg". Hij zei dat de agent "medeplichtig was aan moord".