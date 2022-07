Met de val van de regering-Draghi lijkt Italië te vervallen in de oude gewoonte van politieke chaos. Maar die kan het land momenteel bijzonder slecht gebruiken. Het is ook slecht nieuws voor Brussel, dat alle aandacht nodig heeft voor het beteugelen van de hoge energieprijzen en het tegengaan van de gierende inflatie. Niemand is gebaat bij een instabiel Italië, maar de geest lijkt al uit de fles.

"Als het premierschap van Mario Draghi aan de rand van de afgrond staat, raakt de Europese Unie waarschijnlijk de enige nog overgebleven volwassene kwijt", zo voorspelde de Europese nieuwssite Politico twee weken voor het vertrek van Draghi.

De 74-jarige premier was een stabiele factor en een baken van rust binnen de vaak chaotische Italiaanse politiek. Italië had in de laatste tien jaar maar liefst zes verschillende premiers.

Draghi bouwde zijn goede reputatie op in de bankenwereld, eerst in Italië en later op het internationale toneel. In 2011 - midden in de eurocrisis - werd hem de leiding over de Europese Centrale Bank (ECB) toevertrouwd. Met zijn beroemde belofte om "koste wat het kost" de euro te redden, wist hij de Europese markten weer tot rust te brengen. Het leidde het begin van het einde van de eurocrisis in.

18 Mario Draghi in 2012: "Whatever it takes"

Politieke stabiliteit was de verwachting

Bij zijn aantreden in februari 2021 was het vertrouwen in Draghi dan ook groot, zowel binnen als buiten Italië. De Italianen, die hem de bijnaam 'Super Mario' gaven, meenden dat hij stabiliteit kon garanderen. In Brussel werd ervan uitgegaan dat de oud-president van de ECB verstandig zou omgaan met de miljarden uit het coronaherstelfonds van de EU.

Draghi kreeg na veel politiek gesteggel de leiding over een nationale eenheidscoalitie, een regering waaraan alle partijen deelnamen. Alleen de extreemrechtse partij Fratelli d'Italia deed niet mee.

Maar de laatste weken stapelden de frustraties zich binnen de zo moeizaam samengebrachte coalitie zich op. Het grootste pijnpunt was een steunpakket ter compensatie voor de hoge energieprijzen en inflatie.

De populistische Vijfsterrenbeweging - de grootste partij in Draghi's coalitie - vond de 26 miljard euro die de regering uittrok niet genoeg om de gewone Italiaan te beschermen tegen de economische malaise.

Vorige week brak de partij met de regering van Draghi door weg te blijven bij een stemming over het pakket. Voor Draghi was dat toen al een reden om op te stappen, maar hij kreeg van president Sergio Mattarella de opdracht om op zoek te gaan naar een oplossing. Die werd niet gevonden.

Woensdag onthielden nog twee coalitiepartijen zich van stemming: het centrumrechtse Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi en de rechts-separatistische Noord-Italiaanse Lega van Matteo Salvini, de huidige minister van Binnenlandse Zaken.

Niemand is gebaat bij vertrek van Draghi

Draghi zag dat als een vertrouwensbreuk, hoewel hij de stemming overleefde. Zowel in het binnen- als buitenland klonk vorige week de roep om het aanblijven van Draghi, want bijna niemand is gebaat bij het vertrek van de premier. Een stabiele Italiaanse regering is van levensbelang, zeker nu het leven van veel Italianen alsmaar duurder wordt.

Maar ook in Europa komt de politieke crisis niet gelegen. De oorlog in Oekraïne brengt al genoeg onzekerheden met zich mee. Zo stijgt de inflatie in heel Europa en is het nog maar te vraag of er komende winter genoeg gas is. Daarnaast zijn veel landen nog herstellende van de economische gevolgen van de coronapandemie.

De reactie van de financiële markten op zijn vertrek beloofden dan ook weinig goeds. De Italiaanse beurs zakte flink en de rente op staatsleningen liep in rap tempo op. Het brengt de derde economie van Europa mogelijk in nog zwaarder weer.

Demonstranten in Turijn betuigen hun steun aan de premier: "Vooruit met Draghi." Demonstranten in Turijn betuigen hun steun aan de premier: "Vooruit met Draghi." Foto: ANP/EPA

Nieuwe verkiezingen op z'n vroegst in september

Het is nu wachten op nieuwe verkiezingen. Die zullen op zijn vroegst pas eind september plaatsvinden. Tot die tijd neemt Draghi de zaken nog waar. De kans is groot dat de extreemrechtse partij Fratelli d'Italia in het najaar hoge ogen zal gooien bij de verkiezingen. De partij van Giorgia Meloni zou een rechts blok willen smeden met Forza Italia en Lega.

Of zo'n regering de crisis kan beteugelen, zal moeten blijken. Voor nu lijkt Italië weer te vervallen in dezelfde politieke chaos als die van vóór Draghi.