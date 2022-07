De Amerikaanse president Joe Biden (79) is positief getest op het coronavirus. Hij vertoont zeer milde symptomen, meldt een woordvoerder van het Witte Huis donderdag.

Biden is tegen COVID-19 gevaccineerd. Hij heeft twee boosters gehad. De president slikt nu Paxlovid, een antiviraal medicijn.

Hij gaat in isolatie in het Witte Huis, meldt de woordvoerder. Gedurende die periode zal Biden zijn taken digitaal uitvoeren. Activiteiten waar het staatshoofd fysiek bij aanwezig moet zijn, worden hervat nadat hij negatief is getest.

Het Witte Huis geeft in de tussentijd dagelijks een update over Bidens gezondheid. Vicepresident Kamala Harris is donderdag negatief getest, meldt CNN.

Nieuwe coronagolf in VS

Bidens positieve test valt samen met een stroom van nieuwe coronabesmettingen in de VS. Volgens de officiële cijfers schommelt het aantal nieuwe positieve tests in de VS tussen 120.000 en 130.000 per dag. Maar gezondheidsexperts vermoeden dat het werkelijke aantal vele malen groter is.

Sommige experts reppen zelfs van ongeveer een miljoen nieuwe gevallen per dag. De onderschatting van het aantal besmettingen zou het gevolg zijn van een gebrekkige dataverzameling en het vele thuistesten.

Net als elders in de wereld heeft de VS te maken met de jongste omikronsubvariant BA.5. Deze subvariant krijgt snel de overhand, doordat hij gemakkelijk de immuniteit van eerdere infecties en vaccins kan ontwijken. Daardoor neemt het risico op herinfectie toe.