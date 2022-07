De Italiaanse premier Mario Draghi heeft donderdag opnieuw zijn ontslag aangeboden. Hij overleefde woensdagavond een vertrouwensstemming in de senaat, maar drie regeringspartijen onthielden zich van stemming.

Draghi kon daarom niet anders dan weer opstappen. Dat deed hij eerder ook al, maar de Italiaanse president Sergio Mattarella accepteerde het ontslag niet. Hij wilde dat Draghi eerst zou proberen om alsnog steun te vergaren. Later op donderdag zal Draghi bij Mattarella officieel zijn ontslag aanbieden.

Italië is in een politieke crisis beland doordat een van de coalitiepartijen, de Vijfsterrenbeweging, vorige week een stemming over een miljardensteunpakket boycotte. Dat pakket dient als verzachting voor de inflatie.

Draghi was woedend om de boycot. Hij vond dat door de actie een einde was gekomen aan zijn coalitie van nationale eenheid.

Draghi populair onder het volk en bij de media

Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank (ECB), kwam vorig jaar februari aan de macht. Hij nam het stokje over van Giuseppe Conte.

Hij werd daardoor de zesde Italiaanse premier in tien jaar tijd. Binnen de Europese Unie werd er zeer gehecht aan het aanblijven van Draghi, omdat hij als een stabiele leider wordt gezien.

Ook onder het Italiaanse volk was er veel steun voor het aanblijven van Draghi, vanwege zijn ervaring bij de ECB en zijn staat van dienst. De manier waarop hij Italië door de coronacrisis loodste, oogstte ook veel lof.

De Italianen zijn dus ook boos om de politieke situatie in het land. Veel burgers en ook Italiaanse media steunden Draghi de afgelopen tijd. Zij zien de boycot van de Vijfsterrenbeweging als "verraad".

Na de zomer verkiezingen

De val van de regering betekent dat op zijn vroegst in september of oktober verkiezingen worden gehouden in Italië.

In Italië zitten momenteel alle partijen uit het parlement ook in de regering, behalve de extreemrechtse en postfascistische Fratelli d'Italia (Broeders van Italië). Deze oppositiepartij zou flink kunnen profiteren van de regeringscrisis en vervroegde verkiezingen. Voor het voorjaar van 2023 stonden sowieso al nieuwe verkiezingen gepland.