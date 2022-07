Bij een Turkse aanval op een park in de autonome Noord-Iraakse regio Koerdistan zijn zeker negen burgers om het leven gekomen, onder wie kinderen, meldt Irak. De Iraakse premier Mustafa Al Kadhimi laat Turkije in een ongebruikelijk scherpe reactie weten dat Irak zich het recht voorbehoudt op vergeldingsmaatregelen. Hij noemt de beschieting een "flagrante schending" van de Iraakse soevereiniteit.

Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten Iraakse toeristen die verkoeling zochten in het heuveldorp Parakh. Turkije zou het dorp twee keer onder vuur hebben genomen. Ruim twintig personen raakten gewond.

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Fuad Hussein bezocht overlevenden in een ziekenhuis in de stad Zakho na de Turkse beschieting van het toeristenoord.

De Turkse regering in Ankara noemt de aanval op het park een mogelijke terreuraanslag en zegt bereid te zijn om alle maatregelen te nemen om de waarheid te achterhalen.

In april lanceerde Turkije een offensief in Noord-Irak. Volgens president Recep Tayyip Erdogan was die aanval gericht tegen de Koerdische verzetsbeweging PKK.