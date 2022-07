Ciro Gomes, een linksgeoriënteerde voormalige gouverneur, heeft woensdag het startschot gegeven voor de Braziliaanse presidentsverkiezingen door zich als eerste kandidaat te stellen voor de verkiezingen van 2 oktober.

De 64-jarige Gomes presenteerde zichzelf als een alternatief voor de de extreemrechtse zittende president Jair Bolsonaro en de leider van de Arbeiderspartij en voormalig tweevoudig president Luiz Inacio Lula da Silva, die in de opiniepeilingen aan de leiding gaat.

Gomes, die in de meeste peilingen derde staat, noemde Bolsonaro "incompetent" en zei dat hij in 2018 werd verkozen door een electoraat dat moe was van veertien jaar links bewind door de partij van Lula.

"Lula en Bolsonaro willen hier een verkiezing van maken zonder debat en ideeën", zei hij in een toespraak op het hoofdkwartier van de Democratische Arbeiderspartij (PDT).

De twee konden het land alleen een keus bieden tussen twee sterk verdeelde kampen die uitblinken in persoonlijke beschuldigingen, maar geen voorstellen hebben om Brazilië uit de economische en politieke crisis te trekken, zei de voormalige gouverneur van de staat Ceara.

Gomes wil met zijn regering het staatsoliebedrijf Petrobras "redden" van privatisering en de mogelijkheid afschaffen om een president opnieuw te kiezen. Daarnaast wil hij af van een grondwettelijk verplichte begrotingslimiet die, zo zei hij, de financiële elite van Brazilië bevoordeelt.