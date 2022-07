Mario Draghi lijkt woensdagavond definitief af te treden als premier van Italië. Drie coalitiepartijen hebben aangegeven niet aanwezig te zijn bij een nieuwe vertrouwensstemming later op de avond. Draghi zei vooraf dat hij alleen zou aanblijven als alle coalitiepartijen hem zouden steunen.

Vorige week maakte de 74-jarige premier al bekend ontslag te zullen nemen. Reden daarvoor was de afwezigheid van de Vijfsterrenbeweging bij een stemming over een miljardenpakket dat de regering wilde doorvoeren in strijd tegen de hoge energieprijzen en inflatie in Italië. Draghi interpreteerde dat als vertrouwensbreuk binnen de coalitie.

De Italiaanse president Sergio Mattarella weigerde Draghi's ontslag. Mattarella zei dat de premier terug moest gaan naar het parlement om daar de stemming te peilen. Woensdagavond volgt een nieuwe vertrouwensstemming in de senaat, maar wederom heeft de Vijfsterrenbeweging laten weten niet aanwezig te zijn.

Ook de centrumrechtse partijen Forza Italia en Lega hebben aangekondigd niet aanwezig te zullen zijn. In plaats daarvan dienden zij een motie in om een coalitie zonder de Vijfsterrenbeweging te smeden. Maar dat gaat in tegen de voorwaarde van Draghi om steun van alle coalitiepartijen te genieten. Daarmee lijkt nu een definitief einde te komen aan het premierschap van de politicus.

Extreemrechtse partij kan profiteren van regeringscrisis

In Italië zitten momenteel alle partijen uit het parlement ook in de regering, behalve de extreemrechtse en post-fascistische Fratelli d'Italia (Broeders van Italië). Deze oppositiepartij zou flink kunnen profiteren van de regeringscrisis en mogelijk vervroegde verkiezingen. Voor het voorjaar van 2023 stonden sowieso al nieuwe verkiezingen gepland.

Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank (ECB), kwam vorig jaar februari aan de macht en is de zesde Italiaanse premier in tien jaar tijd. Binnen de Europese Unie werd er zeer gehecht aan het aanblijven van Draghi, omdat hij als stabiele leider wordt gezien.