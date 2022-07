De Belgische politie heeft een tweede Nederlander gearresteerd op verdenking van de betrokkenheid bij de verdrinking van een 53-jarige man in Gent zondag. De 23-jarige man komt uit Goes en gaf zichzelf aan op het politiebureau in Gent.

Eerder arresteerde de politie al een 25-jarige Nederlander. Ook hij is afkomstig uit Goes en werd aangehouden in Breda. Het Belgische OM vroeg om uitlevering van de Goesenaar.

Beide verdachten zouden zondag in de Vlaamse stad Gent een 53-jarige Belg Hakim in het water hebben gegooid. De man kon niet zwemmen en verdronk daardoor.

Het lichaam van Hakim werd zondagochtend gevonden in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. Uit de autopsie bleek dat hij nog leefde toen hij in het water beland was en dus was verdronken.

Politieonderzoek wees verder uit dat de man in het water gegooid was. Op camerabeelden was te zien dat twee mannen het slachtoffer vastgrepen en van een brug gooiden. Vervolgens vluchtte het duo weg.

Belgische media meldden eerder al dat Hakim vermoedelijk met een drietal Nederlanders was meegelopen. Zij zouden met hem aan het dollen zijn geweest voordat twee van hen het slachtoffer over de reling van de brug gooiden.