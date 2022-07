Rishi Sunak of Liz Truss wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij bleven woensdag als enige kandidaten over na de laatste voorverkiezing binnen de Conservative Party (ook wel bekend als 'Tories') voor de opvolger van de opstappende Boris Johnson.

Zo veel stemmen kregen de overgebleven kandidaten Rishi Sunak: 137 stemmen

Liz Truss: 133 stemmen

Penny Mordaunt : 105 stemmen

Penny Mordaunt viel bij de laatste stemming af. Van de overgebleven kandidaten heeft zij de minste stemmen gekregen.

Mordaunt was onder Johnson minister van Internationale Handel, maar keerde zich na een reeks schandalen tegen hem. Zo sprak ze schande van de feestjes in zijn ambtswoning tijdens de coronalockdown, wat bekend kwam te staan als 'partygate'. De 49-jarige Mordaunt wordt in de wandelgangen gezien als de persoon die de leden van de gespleten Conservative Party weer kan verbinden.

De 42-jarige Sunak luidde begin juli met zijn vertrek als minister van Financiën het einde van Johnsons termijn in. Zijn explosieve verklaring, waarin hij stevige kritiek op Johnsons beleid leverde, bleek het startschot voor een leegloop binnen het Britse kabinet. Veel partijgenoten namen hem dat niet in dank af, maar onder Conservatieve parlementariërs is hij de duidelijke favoriet. Bij de afgelopen stemrondes eindigde hij steevast als eerste.

Truss is de huidige minister van Buitenlandse Zaken en werd kort na het aangekondigde vertrek van Johnson als de meest logische opvolger gezien. Ze bleef de vertrekkende premier tot op het laatste moment steunen, wat gezien kan worden als een poging om zijn nog altijd vrij forse achterban te strikken. Binnen de partij is ze vanwege haar "tomeloze inzet" behoorlijk populair.

In de een-na-laatste voorverkiezing kreeg Mordaunt nog meer stemmen dan Truss. In die stemronde viel Kemi Badenoch af. Mogelijk zijn veel van haar volgers na haar verlies overgestapt naar Truss.

Truss populairder onder partijleden

Sunak en Truss zullen vanaf nu campagne voeren voor de steun van de ongeveer 160.000 partijleden. Die kunnen tot 2 september de opvolger van Johnson als partijleider verkiezen en dus de nieuwe premier. De uitslag wordt op 5 september bekendgemaakt door de partij.

Hoewel Sunak de meeste collega-politici achter zich wist te krijgen, is hij bij de partijleden minder populair. In recente peilingen legt hij het af tegen Truss.

Vertrekkend premier Boris Johnson overleefde maandag nog een stemming in het parlement, waardoor hij de komende zeven weken nog mag aanblijven als premier.