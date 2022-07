In het Franse Bretagne zijn dinsdagavond zeker zeventien mensen gewond geraakt nadat een groep pony's op een manege op hol was geslagen. Onder de gewonden zijn vijftien kinderen, van wie er drie ernstig aan toe zijn. Ook twee begeleiders raakten gewond.

Het incident vond plaats bij een manege in het dorp Saint-M'Hervé. Een groep van 26 kinderen in de leeftijd van negen tot dertien jaar bracht samen met twee begeleiders een groep pony's naar een weide. Een van de pony's werd om onbekende redenen opeens wild en begon te rennen.

Daarop raakten ook de andere pony's in paniek, waarna de kinderen en begeleiders onder de voet werden gelopen. Twaalf kinderen liepen verwondingen aan hun armen of benen op, net als de twee begeleiders. Zij werden met de ambulance naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

Drie kinderen liepen ernstige hoofdwonden op en moesten met spoed naar het ziekenhuis. Zij werden met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Rennes gevlogen. Daar verblijven ze sindsdien op de intensive care.

De kinderen en begeleiders die niet gewond raakten, kregen ter plaatse slachtofferhulp. Het politieonderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog.