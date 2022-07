De Belarussische overheid zat achter de bommelding waardoor een Ryanair-vliegtuig in 2021 een noodlanding moest maken in Minsk, erkent het VN-luchtvaartagentschap International Civil Aviation Organization (ICAO).

Het vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen. Na de noodlanding in de Belarussische hoofdstad werden het Belarussische oppositielid Roman Protasevich en zijn vriendin gearresteerd.

Al langer wordt gezegd dat Belarus het vliegtuig dwong te landen, maar de regering van president Aleksandr Loekasjenko heeft dat altijd ontkend.

Begin 2022 werden vier hooggeplaatste Belarussische ambtenaren in de Verenigde Staten aangeklaagd voor luchtpiraterij. ICAO had eerder gezegd niet zeker te weten wie er achter de bommelding zat, maar komt daar nu op terug.

"ICAO erkent dat de bommelding opzettelijk vals was en de veiligheid in gevaar bracht. Ook erkent ICAO dat de melding naar de bemanning van het vliegtuig gecommuniceerd werd door hooggeplaatste ambtenaren in Belarus", zegt het agentschap dinsdag in een verklaring.