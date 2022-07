De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag veel steun gekregen van Iran voor de oorlog van zijn land tegen Oekraïne. De aartsconservatieve geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei zei volgens AP dat het Westen tegen een "onafhankelijk en sterk" Rusland is.

Als Rusland geen troepen naar Oekraïne had gestuurd, zou het later met een aanval van de NAVO te maken hebben gekregen, aldus Khamenei. De ayatollah haalt de banden met Moskou steeds nauwer aan.

Zowel Rusland als Iran heeft te maken met drastische westerse sancties. NAVO-bondgenoten versterken hun militaire aanwezigheid in Oost-Europa en voorzien Oekraïne van wapens om de Russische aanval te helpen afslaan.

De NAVO zou geen enkele grens hebben erkend als de organisatie vrije doorgang had gekregen, zei Khamenei tegen Poetin.

Als Moskou niet als eerste had gehandeld, zou dat volgens de Iraanse leider grote gevolgen hebben gehad. De NAVO zou dan "een oorlog hebben ontketend" om het schiereiland de Krim weer onder controle van Kyiv brengen, zei hij. Rusland veroverde de Krim in 2014 op Oekraïne.

Poetin spreekt ook over export Oekraïens graan

Poetin sprak in Teheran ook met de Iraanse president Ebrahim Raisi en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over het conflict in Syrië. Aan de orde kwam ook een door de VN gesteund voorstel voor hervatting van de export van Oekraïens graan om de wereldwijde voedselcrisis te verlichten.

Het bezoek van Poetin aan Iran is zijn tweede buitenlandse reis sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari.