In het Verenigd Koninkrijk is dinsdag voor het eerst een temperatuur van boven de 40 graden gemeten. In België en Duitsland sneuvelden hitterecords op een haar na. De hitte veroorzaakte elders in Europa veel problemen, onder meer door bosbranden. In Frankrijk, Italië en Griekenland heeft de brandweer haar handen vol. Hoewel de ergste hitte in Spanje en Portugal achter de rug lijkt, woeden ook daar nog natuurbranden.

In de regio London kreeg de brandweer dinsdagmiddag vijf keer zo veel telefoontjes. Burgemeester Sadiq Khan sprak gezien de druk op de brandweer van een kritieke situatie.

Rekenmodellen van de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) gaan uit van een kleine duizend extra sterfgevallen in deze maand als gevolg van de hittegolf. Op ten minste 34 plekken in het Verenigd Koninkrijk werden dinsdag hitterecords gebroken.

In Italië braken in Toscane en in de buurt van Rome, Milaan en Triëst natuurbranden uit. Halverwege de middag was een gebied van 365 hectare even buiten Pisa al in vlammen opgegaan, zei Eugenio Giani, de gouverneur van Toscane.

Omgeving van Athene valt opnieuw ten prooi aan bosbranden

In Franse departement Gironde zijn de natuurbranden die sinds 12 juli in het gebied rond Bordeaux woeden uitgegroeid tot de grootste natuurbrand in dertig jaar. Inmiddels een gebied ter grootte van Eindhoven in vlammen opgegaan, waardoor ongeveer 34.000 mensen hun huis hebben moeten verlaten.

Ook rond de Griekse hoofdstad Athene, een gebied dat vorig jaar ook al met een enorme vlammenzee te maken had, zijn opnieuw bosbranden ontstaan. Enkele voorsteden zijn op last van de autoriteiten ontruimd.

Spanje heeft nog altijd te kampen met ongeveer dertig natuurbranden, verspreid over het land. In de regio's Galicië en Castilië en Leon houden de autoriteiten de situatie nauwlettend in de gaten. Dit jaar is al 70.000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, ruim twee keer zo veel als gemiddeld dit decennium. In sommige delen van Spanje heeft het al bijna een half jaar niet geregend.