Hittegolven zoals die nu het westen van Europa teisteren, zullen steeds vaker voorkomen. De trend zet zich naar verwachting van de Verenigde Naties zeker tot 2060 voort. Temperaturen van boven de 40 graden zouden een gigantisch alarmsignaal moeten zijn voor landen die steeds meer kooldioxide de atmosfeer injagen, aldus de mondiale meteorologische organisatie (Wmo) van de VN.

"Ze worden frequenter en die negatieve tendens gaat door tot ten minste 2060, ongeacht het succes van onze klimaatmaatregelen", zei Wmo-chef Petteri Taalas op een persconferentie in Genève. "Door klimaatverandering zijn we begonnen records te breken. In de toekomst worden dit soort hittegolven normaal en gaan we nog grotere extremen zien."

"De emissie van broeikasgassen neemt nog steeds toe. Het is niet eens zeker dat de piek in 2060 wordt bereikt als we die niet weten om te buigen, met name in de grote Aziatische landen die de grootste uitstoot hebben", voegde Taalas er aan toe.

De Wmo hield een bijeenkomst over de heersende hittegolf in West-Europa. In Engeland steeg het kwik dinsdag voor het eerst tot boven de 40 graden. Vorig jaar werd het Europees warmterecord gebroken. Op het Zuid-Italiaanse eiland Sicilië werd toen 48,8 graden gemeten.

"We verwachten vandaag het hoogtepunt van de hittegolf in Frankrijk, het Verenigde Koninkrijk en misschien Zwitserland", aldus Robert Stefanski, de directeur van de klimaatdienst van de Wmo. "En de vraag die iedereen, vooruitkijkend, stelt is wanneer dit eindelijk voorbij zal zijn? Helaas, met een blik op alle weermodellen, mogelijk niet voor midden volgende week".