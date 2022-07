Dinsdag is de hoogste temperatuur in het Verenigd Koninkrijk ooit geregistreerd. Bij Londen Heathrow steeg het kwik naar 40,2 graden.

Kort daarvoor was al het oude temperatuurrecord van 38,7 graden gebroken, dat in juli 2019 was gemeten in Cambridge. Het kwik in de zuidwestelijke regio Surrey was rond het middaguur gestegen tot 39,1 graden.

Het vorige warmterecord stamt uit juli 2019. Toen werd het in Cambridge 38,7 graden. Het nieuwe hitterecord moet nog wel officieel worden bevestigd door het Met Office, de Britse tegenhanger van het KNMI.

De nacht van maandag op dinsdag was volgens het Met Office de warmste in de Britse geschiedenis. In West Yorkshire, in de buurt van Leeds, werd het 25,9 graden.

Vanwege de hoge temperaturen geldt in het hele koninkrijk code rood. Ook in Schotland en Wales zijn al recordtemperaturen gemeten.

In delen van het land werd het treinverkeer stilgelegd, onder meer op de hoofdspoorlijnen langs de Engelse oostkust en in de Midlands. Door de hitte waren er maandag al problemen op het spoornet. Verder moesten op de luchthaven Luton bij Londen meerdere vluchten worden geannuleerd of omgeleid door schade aan de landingsbaan. Ook bleef een deel van de scholen dicht.