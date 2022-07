De Australische overheid waarschuwt voor de staat van het milieu in het land. Die is al slecht en gaat de komende tijd nog verder verslechteren, blijkt dinsdag uit een nieuw rapport. Ook stierven nergens op de wereld zo veel zoogdiersoorten uit als op het Australische continent.

Het milieu in Australië wordt ernstig bedreigd door natuurbranden, droogte, het verlies aan woongebied en de opwarming van de aarde. In vijf jaar tijd zijn er meer dan tweehonderd bedreigde dier- en plantensoorten bij gekomen.

Op dit moment zijn er meer dan negentienhonderd soorten die worden bedreigd. In alle categorieën nam het aantal bedreigde soorten toe, maar het meest steeg dit in de categorie ongewervelde dieren (bijvoorbeeld insecten en kwallen) en kikkersoorten.

Volgens het rapport hebben de natuurbranden in het seizoen 2019/2020, waarbij 8 miljoen hectare bebossing in vlammen opging, een tot drie miljard dieren gedood of uit hun woongebied verdrongen. Daarnaast hebben warme zeeën het koraal in het Great Barrier Reef doen verbleken in 2016, 2017 en 2020.

Milieuminister noemt rapport 'schokkend'

Het land moet volgens het rapport zo'n 1,7 miljard Australische dollar (ruim 1,1 miljard euro) per jaar investeren om de bedreigde dier- en plantensoorten te helpen.

De nieuwe Australische overheid heeft beloofd zo'n 250 miljoen Australische dollar (ongeveer 170 miljoen euro) te besteden aan het beschermen van deze soorten, aldus minister van Milieu Tanya Plibersek.

Het overheidsrapport over de staat van het milieu verschijnt elke vijf jaar. Plibersek noemde het document "schokkend" en zei: "Ik zal m'n kop niet in het zand steken." Ze beschuldigde haar voorganger ervan het rapport al in december 2021 te hebben ontvangen, maar het toen niet openbaar te hebben gemaakt.