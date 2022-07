Boris Johnson blijft nog zeven weken de premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij overleefde maandagavond een vertrouwensstemming in het parlement over zijn positie. Daardoor kan hij blijven zitten tot 5 september, de dag waarop zijn opvolger bekend moet zijn.

Johnson en zijn kabinet hadden de stemming zelf aangevraagd om te bekijken of er nog genoeg vertrouwen in de regering is. In het door de conservatieven gedomineerde Lagerhuis stemden 349 parlementsleden tegen de optie om het kabinet per direct weg te sturen. 238 leden stemden voor.

De kans dat de motie het zou halen, was klein. Hoewel ook mensen binnen Johnsons eigen Conservative Party vinden dat hij per direct weg moet, zou het wegsturen van de regering nieuwe verkiezingen betekenen. Dat gaat veel conservatieven te ver, omdat ze daarmee hun meerderheid in het parlement op het spel zouden zetten.

Oppositiepartij Labour diende eerder een motie van wantrouwen in tegen de regering van Johnson. Dat verzoek om een stemming werd van tafel geveegd. Dat gaf de regering de kans om de stemming zelf ter tafel te brengen, maar dan met een in hun eigen woorden geformuleerde motie.

Johnson maakte twee weken geleden bekend per direct op te stappen als partijleider van de Conservative Party, maar aan te blijven als premier totdat er een opvolger gevonden is. De strijd om zijn opvolging is nog bezig. Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss en Kemi Badenoch zijn nog in de race. Dinsdag wordt het aantal kandidaten via een stemming teruggebracht tot drie.