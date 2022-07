In een gevangenis in de Ecuadoraanse stad Santo Domingo zijn maandag dertien gevangenen om het leven gekomen in, meldt het gevangenisbureau SNAI. In de reeks van dodelijk gevangenisgeweld is dit het laatste incident, aldus persbureau Reuters.

De regering van de conservatieve president Guillermo Lasso schrijft het gevangenisgeweld toe aan gevechten tussen bendes om de controle over grondgebied en drugshandelsroutes. De politie en de strijdkrachten waren bezig de penitentiaire inrichting weer in handen te krijgen, zegt het gevangenisbureau op Twitter.

"Helaas meldt het personeel van het centrum tot nu toe dat dertien gevangenen dood zijn en twee gewond", zei het agentschap, eraan toevoegend dat het bureau van de procureur-generaal een definitieve telling zal uitvoeren. In mei leidde geweld in dezelfde tot 43 doden.

Volgens de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten is het Ecuadoraanse gevangenissysteem verwaarloosd door de staat. Er is geen samenhangend beleid en de gevangenen moeten leven onder zeer slechte omstandigheden.

Bij rellen in verschillende gevangenissen in Ecuador stierven in 2021 316 gevangenen. In de gevangenissen leven bijna 34.000 veroordeelden. Daarmee wordt de maximumcapaciteit overschreden met 12,5 procent.