De Oekraïense president Volodymyr Zelensky grijpt verder in bij de Oekraïense geheime dienst SBU. Nadat hij zondag de baas op non-actief had gesteld, kondigde hij een dag later het ontslag van bijna dertig medewerkers aan.

In zijn dagelijkse videoboodschap rond de Russische invasie sprak de president over "onbevredigende" resultaten. Hij kondigde aan alle werkzaamheden van de SBU op de schop te nemen. Zelensky had eerder al zijn ergernis geuit over het achterblijven van zestig medewerkers van onder meer de geheime dienst in door Russen bezet gebied. De regering in Kyiv ziet dat als hoogverraad.

De maatregel tegen SBU-hoofd Ivan Bakanov, een jeugdvriend van Zelensky, baarde behoorlijk wat opzien. Net als die tegen procureur-generaal Iryna Venediktova. Ook justitiemedewerkers zouden met de Russen samenwerken. De twee zijn geschorst tijdens het onderzoek naar hun handel en wandel.

Bakanov is sinds 2019 het hoofd van de geheime dienst, maar als onervaren leider zou hij maar weinig autoriteit hebben. Venediktova leidt het onderzoek naar duizenden vermeende oorlogsmisdaden door de Russen. Ze was onlangs nog in Den Haag voor een conferentie over de vervolging voor in Oekraïne begane oorlogsmisdaden.