De Spaanse politie heeft twee mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in een drukbezochte discotheek in Marbella. Het gaat om een 26-jarige Nederlander en een 32-jarige van wie nog onderzocht wordt of hij ook uit Nederland komt. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl na berichtgeving van het AD. Bij de vechtpartij raakten zeker vijf mensen gewond. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

Tijdens de vechtpartij werd gebruikgemaakt van vuurwapens en messen. Eerder werd gemeld dat een van de mannen ervan werd verdacht geschoten te hebben. Het ministerie laat nu weten dat de beide mannen ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de schietpartij. Of zij ook geschoten hebben, is nog onduidelijk.

Het incident vond plaats in de discotheek Opium Beach Club, die aan het strand aan de oostrand van het stadscentrum ligt. Volgens lokale media ontstond er in de nacht van zondag op maandag een ruzie, waarbij mensen elkaar met vuur- en steekwapens te lijf gingen. Vervolgens brak er paniek uit in de club.

Een 32-jarige vrouw zou door een kogel zeer ernstig gewond zijn geraakt en op de intensive care liggen. Ook zou een 32-jarige Ier met een schotwond in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

Nog eens drie mannen moesten naar het ziekenhuis. Een veertigjarige man zou zijn opgenomen met verschillende steekwonden. Een negentienjarige man zou een schampschot op zijn heup hebben. En een 36-jarige man heeft naar verluidt verwondingen aan zijn rug.