De Surinaamse president Chan Santokhi heeft een intern onderzoek laten doen naar het verdwijnen van 40 miljoen Surinaamse dollar (bijna 19 miljoen euro) van een bankrekening van het ministerie van Financiën. De zaak ligt ook bij van het Openbaar Ministerie.

Suriname is al bijna een week in de ban van de diefstal. Via vervalste betaalopdrachten zouden medewerkers van het ministerie van Financiën geld van de rekening van de Surinaamse staat hebben overgeboekt naar rekeningen bij een lokale bank.

De eerste illegale handelingen zouden al begin dit jaar hebben plaatsgevonden. Met het geld zouden verdachten zeker twee dure auto’s hebben aangeschaft. Twee andere medewerkers van Financiën zijn spoorloos verdwenen, aldus Santokhi. De president noemde de fraude een "duidelijk geval van georganiseerde misdaad".

Hoewel hier en daar geluiden opgaan dat minister Armand Achaibersing van Financiën zijn portefeuille zou neerleggen, lijkt het er niet op dat dat gebeurt. Santokhi vindt het vooralsnog beter dat Achaibersing aanblijft, ook omdat het Openbaar Ministerie nog met zijn bevindingen naar buiten moet komen.