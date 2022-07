Twee gevallen van het zeer besmettelijke marburgvirus, dat lijkt op ebola, zijn aangetroffen in Ghana. Gezondheidsorganisatie WHO meldt dat twee mensen eerder deze maand zijn overleden aan het virus.

Op 10 juli kwamen de twee positieve testuitslagen aan het licht, waarna de resultaten naar een laboratorium in Senegal zijn gestuurd voor een extra bevestiging. De twee patiënten uit het zuiden van Ghana hadden allerlei symptomen zoals diarree, koorts en braken, voordat ze in het ziekenhuis overleden.

De Ghanese gezondheidsdienst doet naar eigen zeggen alles om verdere verspreiding te voorkomen. Zo zijn alle geïdentificeerde mensen die in contact stonden met de twee patiënten geïsoleerd. Van hen heeft nog niemand symptomen ontwikkeld.

"De gezondheidsautoriteiten hebben snel gereageerd en hebben een voorsprong genomen bij de voorbereiding op een mogelijke uitbraak", zegt Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO. "Dat is goed, want zonder onmiddellijke actie kan marburg gemakkelijk uit de hand lopen."

Net als bij een infectie met het verwante ebolavirus leidt het marburgvirus meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen. Bepaalde vleermuizen en besmet vlees zijn de belangrijkste bronnen van een besmetting. Het virus wordt op andere mensen overgedragen via direct contact met bloed of andere lichaamssappen.

De laatste grote marburgkoortsepidemie brak in 2005 uit in Angola. Toen zijn meer dan driehonderd doden gemeld. In 2021 riep het WHO een korte uitbraak uit in Guinee na één besmetting.