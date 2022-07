Een 52-jarige vrouw uit Gelderland is vrijdag tijdens een bergwandeling in Noorwegen gevallen en verongelukt, meldt de politie in de Noorse provincie Innlandet. Het ongeluk gebeurde omstreeks 18.30 uur bij de berg Mefjellet in de gemeente Øystre Slidre, meldt onder meer het Oppland Arbeiderblad.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het ongeval bevestigd en verleent consulaire bijstand aan de nabestaanden. De bergtop ligt vlak onder natuurpark de Jotunheimen, een populair wandelgebied in Noorwegen.

Tegenover de Gelderlander bevestigen nabestaanden de dood van de 52-jarige vrouw. Ze zou vlak voor het ongeluk samen met haar partner een yogacentrum in het nabijgelegen dorp Heidal hebben geopend.

De route die de vrouw samen met haar partner en een aantal vrienden liep, is volgens verschillende media steil en uitdagend. Gealarmeerde hulpdiensten konden ondanks de inzet van reddingshelikopters, traumahelikopters en vrijwilligers niets meer voor haar betekenen.

Volgens de politie is een lokaal crisisteam ingeschakeld om de nabestaanden en andere leden van het reisgezelschap bij te staan.