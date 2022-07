Vijf personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen door een woningbrand in België. De brand ontstond in Le Roeulx, een stad in de Waalse provincie Henegouwen.

De slachtoffers zijn volgens burgemeester Benoît Friart leden van één familie. Het gaat om een koppel van in de negentig en hun dochter, schoonzoon en twintigjarige kleinzoon.

De brand werd ontdekt door een passerende automobilist. Buren probeerden tevergeefs hulp te bieden, maar het lukte ze niet om de woning te betreden. De brandweer kon niets meer voor de slachtoffers doen.

De Belgische omroep VRT meldt dat de benedenverdieping van de woning al was uitgebrand toen de brandweer arriveerde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.