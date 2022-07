Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat zaterdagavond is neergestort in Griekenland, vervoerde wapens van Servië naar Bangladesh. Het toestel had 11,5 ton aan materieel aan boord, zegt de Servische defensieminister Nebojsa Stefanovic zondag. Het ging om onder meer mortiergranaten. Bij de crash kwamen alle acht Oekraïense bemanningsleden om.

Het vliegtuig, een Antonov An-12, was vetrokken vanuit de Servische plaats Nis.

De wapens aan boord zijn volgens de Servische minister Stefanovic gemaakt in Servië en werden geëxporteerd door een Servisch bedrijf. De koper was het ministerie van Defensie in Bangladesh.

De Servische minister weersprak het gerucht dat er wapens naar Oekraïne werden vervoerd. Eerder werd al bekend dat het vliegtuig werd uitgebaat door Meridian, een luchtvaartmaatschappij uit Oekraïne.

De Griekse publieke zender ERT meldde dat de piloot wegens een motorstoring toestemming had gevraagd voor een noodlanding op het vliegveld van Kavala, maar deze luchthaven niet meer kon bereiken. De Antonov crashte op ongeveer 40 kilometer afstand. Beelden laten zien dat het toestel brandend neerkwam.

De brandweer zette zeven blusvoertuigen in, maar kon het wrak vanwege explosies niet naderen. Ook kwamen er bijtende dampen vrij. Twee brandweermannen moesten zondagochtend met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Omwonenden kregen zaterdag het advies om ramen te sluiten, airco's uit te schakelen en niet naar buiten te gaan.