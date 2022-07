Mensenrechtenactivist Asim Ghafoor is donderdag opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten. De Amerikaan was de advocaat van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Volgens mensenrechtenorganisatie Democracy for the Arab World Now (DAWN), waar Ghafoor bestuurslid van is, is zijn opsluiting "politiek gemotiveerd".

Ghafoor is bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel en een geldboete voor belastingontduiking en witwassen. Hij was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de veroordeling.

Volgens DAWN is de mensenrechtenadvocaat donderdag opgepakt op een vliegveld in Dubai. Hij was onderweg naar Istanboel voor een bruiloft van een familielid. Ghafoor zou worden vastgehouden in een gevangenis in Abu Dhabi.

"We zijn woedend over de ongerechtvaardigde detentie van ons bestuurslid en zijn zeer bezorgd over zijn gezondheid en fysieke veiligheid, aangezien mishandeling - waaronder marteling en een onmenselijke behandeling - vaak voorkomt in de Verenigde Arabische Emiraten", aldus Sarah Leah Whitson van DAWN.

Volgens mensenrechtenorganisaties tellen de Verenigde Arabische Emiraten honderden politieke gevangenen die vastzitten zonder eerlijk proces.

VS denkt niet dat er een verband is met Khashoggi

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering zegt tegen CNN dat er geen aanwijzingen zijn dat de arrestatie van Ghafoor iets met Khashoggi te maken heeft. "Maar we zijn op de hoogte."

DAWN had de Amerikaanse president Joe Biden opgeroepen voor Ghafoors vrijlating te zorgen voor zijn ontmoeting met Sheikh Mohammed Bin Zayed, de leider van de Verenigde Arabische Emiraten.

Biden was vorige week in in Saoedi-Arabië om de banden met het land aan te halen. Ook ontmoette hij daar regionale leiders, zoals Bin Zayed en de Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi.

Khashoggi, die schreef voor onder meer The Washington Post, werd begin oktober 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens onder meer Amerikaanse inlichtingendiensten gaf de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman persoonlijk de opdracht voor die moord, maar hij heeft dat altijd ontkend.