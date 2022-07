Onderzoekers van een Nederlandse wetenschappelijke expeditie naar de Noordelijke IJszee zijn zaterdag aan land gegaan op een van de eilanden van Spitsbergen. De onderzoekers waren al drie dagen lang in het gebied, maar konden niet eerder aan wal om onderzoek te doen wegens mist, hoge branding en ijsberen. De expeditie is georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Onder de vijftig onderzoekers die deel uitmaken van de expeditie naar het onbewoonde eiland Edgeøa, zijn klimaatonderzoekers, biologen, archeologen en sociologen. Zij moeten in kaart brengen hoe het gebied verandert door de opwarming van de aarde. Die gaat in poolgebieden tot vier keer sneller dan elders, aldus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat de expeditie financiert.

De onderzoekers hebben ieder hun eigen werkzaamheden aan land. Zo trok een groep wetenschappers landinwaarts om de vegetatie te onderzoeken en monsters te nemen. Anderen verzamelden ganzenpoep of het gras dat vogels eten. Ook reizen vijftig toeristen mee met de expeditie. Zij verzamelden plastic afval in de vloedlijn, dat later onderzocht zal worden.

Na enkele uren veldwerk werd opnieuw een ijsbeer gesignaleerd in het gebied en dus moesten de expeditieleden weer terug aan boord van het onderzoeksschip. "Het doen van onderzoek in dit gebied is altijd een uitdaging", vertelt expeditieleider Maarten Loonen.

De expeditie heet voluit de Netherlands Scientific Expedition Edgeøa Svalbard (SEES.nl). Spitsbergen, dat in het Noors Svalbard heet, werd in 1596 ontdekt door zeevaarder Willem Barentsz. In de jaren zeventig was er een Nederlands onderzoeksstation op Spitsbergen en in 2015 vond de eerste SEES.nl-expeditie plaats.