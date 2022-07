De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter. Het is de meer dan duizend brandweerlieden nog niet gelukt om het vuur onder controle te krijgen. Ook in Spanje slaat de hittegolf flink toe: sinds 10 juli zijn er al 360 mensen overleden.

In het Franse departement Gironde staat zaterdag 10.000 hectare bos in brand. Vrijdag ging het nog om zo'n 7.300 hectare. Ook in Landiras blijven de vlammen zich verspreiden: daar is al ongeveer 6.500 hectare natuur verbrand. In Teste-de-Buch is ruim 3.000 hectare bos verbrand.

Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week al meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. Zowel bewoners als toeristen moesten vluchten voor de branden.

Door aanhoudende droogte en extreem hoge temperaturen heeft Frankrijk al wekenlang te maken met bosbranden. Ook in Griekenland, Portugal, Kroatië en andere landen in Zuid-Europa zijn meerdere bosbranden ontstaan. De sterke wind maakt het in veel landen moeilijk om de vlammen onder controle te krijgen.

Naast dat ze bosbranden hebben veroorzaakt, hebben de hoge temperaturen in Spanje ook meerdere levens gekost. Lokale autoriteiten melden zaterdag dat sinds 10 juli al 360 mensen zijn overleden door de hittegolf in het land. Vrijdag stond het dodental nog op 123.

Vanwege de hittegolf zijn in zowel Spanje als Portugal weeralarmen van kracht. Woensdag werd een temperatuur van 45,5 graden gemeten in Andalusië.