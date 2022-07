De eerste avond waarop de politie in het Belgische Knokke hulp heeft gekregen van Nederlandse agenten bij het in toom houden van Nederlandse jongeren is rustig verlopen, zegt korpschef Steve Desmet zaterdag. Hij verwacht dat jongeren uit de regio Gooi en Vechtstreek, het 'doelpubliek' van de gezamenlijke politie-inzet, vooral op zondag arriveren.

In het verleden veroorzaakten zij "heel wat overlast" in de badplaats. Knokke, net over de grens met Zeeuws-Vlaanderen, is in de zomermaanden in trek bij Nederlandse jongeren. Het gaat er geregeld mis met beschonken bezoekers, die betrokken raken bij vechtpartijen en opstootjes. Het alcoholbeleid in de Belgische kustplaats is soepeler dan dat in Nederland: jongeren vanaf zestien jaar mogen er alcohol drinken.

"Het zijn met name jongeren tussen de vijftien en twintig jaar die hier komen, vaak voor de eerste keer op reis zonder ouders, en de geneugten van het nachtleven proeven", zegt Desmet. "Wij herkennen een patroon, waarbij jongeren zo'n eerste reis maken naar Knokke. Het jaar erop trekken ze naar het Portugese Albufeira en het jaar daarop naar Chersonissos, in Griekenland."

De Nederlandse bijstand bestaat uit twee politieruiters en een wijkinspecteur uit de regio Gooi en Vechtstreek. In samenwerking met de Belgische collega's voeren ze patrouilles uit in Knokke en treden ze zo nodig op in de uitgaansbuurten. Op vrijdag bleef het rustig in de stad. Daardoor was de avond "goed om elkaar te leren kennen", vertelt Desmet.

Volgens hem was de samenwerking met de Nederlandse politie in de afgelopen jaren een meerwaarde. De Nederlandse collega's zouden gemakkelijker een gesprek aanknopen met de jongeren en raddraaiers konden sneller worden geïdentificeerd doordat zij nagetrokken konden worden in de Nederlandse databanken.

Momenteel zijn er al veel jongeren uit Haarlem, Rotterdam en Utrecht, zegt de korpschef. Zij hebben geen overlast veroorzaakt.